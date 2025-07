LIVE Universiadi 2025 risultati 24 luglio in DIRETTA | Favorini lotterà per le medaglie nel judo Che battaglia tra Italia e Usa nella pallanuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-57: PALLANUOTO – Rigori: 3-3 13.57: PALLANUOTO – Rigori: 3-2 Italia 13.56: PALLANUOTO – Rigori: 3-1 Italia 13.55: PALLANUOTO – Rigori: 2-0 Italia 13.54: PALLANUOTO – Rigori: 1-0 Italia 13.53: BEACH VOLLEY – Tra poco la sfida degli ottavi di finale tra IervolinoMancini e i brasiliani DenilsonWesley 13.50 PALLANUOTO – SarĂ soluzione ai rigori tra Italia e Usa. Chiusi 6-6 i tempi regolamentari 13.50: ATLETICA – Elena Carraro vince con un ottimo 12?90 la seconda batteria dei 100 ostacoli e avanza in semifinale 13.43: PALLANUOTO – Il pareggio di O’Dea in superioritĂ a 2’43” dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: Favorini lotterĂ per le medaglie nel judo. Che battaglia tra Italia e Usa nella pallanuoto

In questa notizia si parla di: italia - diretta - universiadi - risultati

LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Inizia il Mondiale dell’Italia. Sulla sabbia di Victoria (Seychelles) i vice campioni del mondo provano a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando vennero sconfitti in finale dal Brasile per 6-4.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: venti minuti al via del programma odierno - Vai su X

Diretta Live Universiadi 2025 - Italia che va a caccia della top 5 del medagliere Vai su Facebook

Service Unavailable

Service Unavailable

HTTP Error 503. The service is unavailable.