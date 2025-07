LIVE Universiadi 2025 risultati 24 luglio in DIRETTA | Favorini giù dal podio nel judo attesa per pallavolo e pallanuoto maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24: 17.21: JUDO – La giapponese Tanika batte per ippon la kosovara Fazliu e conquista l’oro 17.17: JUDO – Purtroppo non riesce l’azzurra Favorini a salire sul podio nella -63 kg del judo. Sconfitta per waza ari dalla rumena Ivanescu 17.14: JUDO – Waza ari Ivanescu 17.10: JUDO – L’azzurra Favorini sfida la rumena Ivanescu per il bronzo nella categoria -63 kg 17.07: JUDO – La ceca Zachova batte per waza ari la tedesca Folger e conquista il primo bronzo di giornata 17.01: JUDO – Al via la prima delle due finali della categoria -63 kg, nella seconda l’azzurra Favorini 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: Favorini giĂą dal podio nel judo, attesa per pallavolo e pallanuoto maschile

LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: Favorini ai quarti nel judo, out Parlati. Eliminate le squadre dell’arco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:09 JUDO – Flavia Favorini balza ai quarti di finale nei -63 kg! Basta un waza-ari all’azzurra per superare la spagnola Fernandez Herrera.

LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: Favorini lotterà per le medaglie nel judo. Tocca alle azzurre della pallanuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 PALLANUOTO – Italia-USA 1-0! Le azzurre sbloccano il match dopo essersi salvate da un penalty.

LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: Favorini lotterà per le medaglie nel judo. Che battaglia tra Italia e Usa nella pallanuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-57: PALLANUOTO – Rigori: 3-3 13.57: PALLANUOTO – Rigori: 3-2 Italia 13.

