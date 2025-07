LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | Cosetti e Barnabà per stupireattr

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.52: La giornata di oggi, a differenza del programma iniziale, prevede ben quattro rounds sia della gara femminile che della gara maschile. Probabilmente per via del maltempo previsto per domani a Singapore pare (siamo in attesa di conferma) che si sia deciso di far disputare quattro delle sei manches in programma oggi. La gara femminile si chiuderebbe sabato alle 5.00 con le ultime due manches, quella maschile domenica alle 8.00 con le ultime due manches. Siamo in attesa di conferma ufficiale 4.49: Si comincerĂ con i primi due round della gara femminile dai 20 metri e poi maschile dai 27 metri, che proseguirĂ poi venerdì con altri due tuffi e si concluderĂ domenica, giornata nella quale si disputeranno gli ultimi due salti decisivi per l’assegnazione delle medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

