LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | Cosetti e Barnabà per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore. Iniziano i Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. Un evento che riesce a regalare sempre grande spettacolo. Si comincerĂ con i primi round della gara femminile dai 20 metri e poi con quelli anche della gara maschile dai 27 metri. In casa Italia saranno presenti tre azzurri. Nella prova femminile toccherĂ ad Elisa Cosetti, che ha vinto una fantastica medaglia di bronzo agli Europei di Roma nel 2022. Tra gli uomini, invece, toccherĂ ad Andrea BarnabĂ e Davide Baraldi, che proveranno ad ottenere il miglior piazzamento possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire

In questa notizia si parla di: tuffi - altezze - diretta - mondiali

Il fascino dei tuffi dalle grandi altezze. Il racconto di Cosetti e Barnaba - L’hanno soltanto sfiorato il podio a Polignano a mare. L’hanno accarezzato per qualche minuto. L’hanno sognato, spinti dalle migliaia di persone che facevano il tifo per loro sul ponte di Lama Mona.

Calendario Mondiali Singapore 2025: orari giornalieri nuoto, tuffi, acque libere, artistico, pallanuoto e grandi altezze. Dove vederli in tv - Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: saranno protagonisti per oltre tre settimane nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze.

Calendario Mondiali tuffi grandi altezze 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming - Sale sempre di più l’attesa per il grande evento degli sport acquatici a Singapore. Dall’11 luglio al 3 agosto infatti sono in programma i Mondiali di tutte le discipline e tra queste ci sono anche i tuffi dalle grandi altezze, che regaleranno come sempre grande spettacolo.

Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: tutti i risultati dei tuffi LIVE; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire; Mondiali di nuoto e tuffi 2025, la seconda parte della competizione su Sky: date e orari.

Mondiali di nuoto e tuffi 2025, la seconda parte della competizione su Sky: date e orari - Prosegue la 22^ edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto "World Aquatics Championships 2025", che si sta svolgendo a Singapore e si concluderà domenica 3 agosto, in diretta su Sky e in streaming su ... Lo riporta sport.sky.it

Mondiali, a Singapore tre azzurri nei tuffi grandi altezze - Un grattacielo con 140 grandini per arrivare fino a 27 metri, un po' di meno per fermarsi nella piattaforma dei 20. Come scrive sportmediaset.mediaset.it