LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | Barnaba e Baraldi in zona finale! Cosetti 12ma dopo la prima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Per oggi è tutto, appuntamento a domani dalle 5.00, grazie per averci seguito e buona giornata! 9.48. Questa la classifica della gara maschile dopo le prime due rotazioni di tuffi: 1 Carlos Gimeno ESP 218.40 2 Constantin Popovici ROU 216.50 3 James Lichtenstein USA 212.80 4 Gary Hunt FRA 200.55 5 Miguel Garcia Celis COL 182.35 6 Jonathan Paredes MEX 181.80 7 Catalin-Petru Preda ROU 178.25 8 Andrea BarnabĂ ITA 175.00 9 Oleksiy Prygorov UKR 174.05 10 Braden Rumpit NZL 162.30 11 Pierrick Schafer SUI 162.20 12 Davide Baraldi ITA 160.00 13 David Colturi USA 150. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba e Baraldi in zona finale! Cosetti 12ma dopo la prima giornata

