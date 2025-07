LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | parte la fuga di giornata Gruppo a 2?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13:59 In testa alla corsa ci sono: Tim Wellens(UAE Team Emirates-XRG), Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Lenny Martinez (Bahrain-Victorious),Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Ben O’Connor ( Team Jayco AlUla), RaĂşl GarcĂ­a Pierna (ArkĂ©a – B&B Hotels), Einer Rubio e Gregor MĂĽhlberger(Movistar Team), Felix Gall e Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Alexey Lutsenko (Israel -Premier Tech) e Alexey Lutsenko (Uno-X Mobility). 13:56 Lo statunitense Will Barta (Movistar Team) si è staccato dal gruppo di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

