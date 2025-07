CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del T our de France 2025. È il giorno della frazione regina di questa Grande Boucle: dopo il Mont Ventoux affrontato martedì gli scalatori sono pronti a dare nuovamente spettacolo in una tappa lunga 171.5 km che li porterà da Vif a Courchevel (Col de la Loze). Saranno 5450 i metri complessivi di dislivello di questa tappa alpina. La frazione inizierà con la strada già leggermente in salita che condurrà allo sprint intermedio di Riouperoux. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nuovo duello sulle Alpi tra Pogacar e Vingegaard