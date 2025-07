LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan ipoteca la Maglia Verde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 12.56 Al belga risponde il campione del Belgio Tim Wellens. 12.54 Partono ovviamente subito gli scatti, con Wout van Aert all’attacco. 12.52 Tutto molto facile. Jonathan Milan domina lo sprint a RioupĂ©roux e porta a casa punti fondamentali. 12.48 Un chilometro al traguardo volante: vincere per Jonathan Milan significherebbe quasi ipotecare la Maglia Verde. 12.45 Tratto favorevole, si alza l’andatura, Lidl-Trek schierata in testa al gruppo. 12.42 10 chilometri allo sprint per i punti della Maglia Verde. 12.40 Passano i chilometri, il traguardo volante si avvicina e non ci sono scatti. 🔗 Leggi su Oasport.it

