LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Col du Glandon

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.31 Dal gruppo partono al contrattacco Arensman e Storer. 13.29 Anche Lenny Martinez è nel gruppo di Roglic. 13.28 UAE Emirates che detta il passo nel gruppo per gestire la situazione. 13.26 Si muovono i pezzi grossi. Con Roglic anche Jorgenson, van Aert e Gall. 13.25 ATTACCA PRIMOZ ROGLIC! 13.24 Si stacca anche Groves: restano van Aert, Wellens e Lutsenko. Ma il gruppo è vicinissimo. 13.23 Sono rimasti in quattro davanti: si stacca Rutsch. 13.21 In gruppo si mette a tirare la Ineos Grenadiers. 13.19 130 chilometri al traguardo.

