LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Col de la Loze O’Connor e Rubio hanno 1? 25? su Lipowitz e 3? sul gruppo maglia gialla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.35 Lipowitz sta regolarmente perdendo sia dalla testa della corsa che dal gruppo maglia gialla. Il tedesco ora ha 1? 35? di ritardo da O’Connor e Rubio 16.34 Jordan Jegat (TotalEnergies) rientra sul gruppo maglia gialla a dimostrazione del ritmo che sta tenendo la Visma. 16.34 Jorgenson, dopo essersi rialzato dalla testa della corsa, si è accodato a Lipowitz. 16.33 Il ritmo di Simon Yates non sembra incalzante come quello fatto sulla Madeleine dove il vincitore del Giro d’Italia ha fatto un’accelerazione impressionante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col de la Loze, O’Connor e Rubio hanno 1? 25? su Lipowitz e 3? sul gruppo maglia gialla

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Jonathan Milan domina a Valence! Seconda vittoria al Tour de France 2025 - Un’altra giornata memorabile per il ciclismo italiano al Tour de France 2025! Jonathan Milan conquista la seconda vittoria di tappa, imponendosi allo sprint sotto la pioggia nella diciassettesima frazione a Valence.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Tour de France, la 18^ tappa in diretta live - È il giorno della tappa più dura della 112^ Grande Boucle: 171,5 chilometri, 3 GPM di Hors Categorie e l'arrivo in salita sul Col de la Loze a Courchevel, 2. Secondo sport.sky.it

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per i coraggiosi - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Tour de France 2025. Lo riporta informazione.it