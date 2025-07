LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la finale di duo libero femminile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Eccole le britanniche con il tema "She Wolf" e il coefficiente di difficoltĂ pari a 50.92! 13.31 Le regole della competizione impongono ben otto elementi, di cui sei ibridi e solo due elementi acrobatici! 13.29 L'Italia ha il numero di medagli piĂą elevato tra tutte le nazioni, ossia otto, purtroppo senza aver ottenuto ancora un oro. 13.28 Le nostre Piccoli e Ruggiero sognano una medaglia complicata ma non impossibile da raggiungere, venendo da un preliminare davvero ottimo che può aver dato alle ragazze la giusta convinzione da poter esprimere in vasca! 13.

