LIVE Juve via alla nuova stagione | riparte la preparazione Vlahovic tra i primi ad arrivare

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Kalulu Juve, il difensore parla dopo la squalifica di due giornate: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO La Serie A di Pierre Kalulu si conclude ufficialmente dopo la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto due giornate di squalifica in Serie A .

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione: cosa sta succedendo e cosa potrebbe accadere nel futuro del Managing Director Revenue bianconero.

Platini Juve, la clamorosa rivelazione: «Elkann lo vorrebbe come presidente, l’offerta dovrebbe arrivare entro la fine di questa stagione». Cosa sta succedendo - di Redazione JuventusNews24 Platini Juve, la clamorosa rivelazione sulle volontà di Elkann come presidente del club: tutte le parole.

Il Napoli che riparte domani con 6 nuovi acquisti già al lavoro per Conte e i concorrenti senza bussola che gli stanno stendendo tappeti rossi sotto i piedi Col Milan sempre più prigioniero della sua spilorcia e indegna proprietà, con la Juventus che per restare l

Il Padova riparte da un campione del mondo 2022, ufficiale l'arrivo del Papu Gómez: "Insieme ci divertiremo, il calcio mi manca" Papu per le squadre che lo accolgono è il sogno d'infanzia, l'arrivo del divertimento, il folletto che porta la bellezza, la creat

Ritiro Juve 2025/26 LIVE: inizia la nuova stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa – FOTO e VIDEO - Ritiro Juve 2025/26: riparte la stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa agli ordini di Igor Tudor – FOTO e VIDEO (inviato alla Continassa) – Si alza ufficialmente il sipario sulla s ... Come scrive juventusnews24.com

Juve, oggi il raduno alla Continassa. Joao Mario il volto nuovo, rosa da alleggerire - Tudor inizierà con una serie di allenamenti doppi, prima della partenza per il ritiro in Germania. Lo riporta gazzetta.it