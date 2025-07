LIVE Cobolli-Tiafoe ATP Washington 2025 in DIRETTA | azzurro in campo a mezzanotte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:05 Shelton vince il 1° set con Diallo. A questo punto il match tra Cobolli e Tiafoe prenderà il via (a meno di pioggia) alle 00! 20:30 Alle 21 in campo Diallo-Shelton, poi Cobolli!! 18:20 Medvedev b. Wu Yibing 6-3, 6-2! Ora Raducanu-Osaka e poi Shelton-Diallo! Non prima delle 00:00 COBOLLI! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di ottavi di finale dell’ATP 500 di Washington DC che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI e l’USA Frances Tiafoe! Esame molto importante e interessante per il giovane romano, che trova di fronte il semi finalista degli US Open 2024 sulla sua superficie preferita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Washington 2025 in DIRETTA: azzurro in campo a mezzanotte!

In questa notizia si parla di: cobolli - diretta - tiafoe - campo

LIVE Bronzetti/Cobolli-Andreescu/Auger Aliassime, Italia-Canada 1-1 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: tennisti in campo per il match finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-ANDREESCU DALLE 17.30 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 17.

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 Ancora 30? all’orario di inizio. Il meteo dice che ci sarà leggera pioggia su tutta la prima parte di giornata.

LIVE Cobolli-Nardi 3-6, 4-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: pesarese tirato a lucido al 2° turno, ‘complesso-Foro’ fatale al romano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:37 C’è quindi Alex De Minaur per Luca Nardi al 2° turno, si giocherà sul campo Centrale: non vorremmo essere nell’australiano che si troverà un pesarese a braccio sciolto di fronte all’esordio.

CHE SERATA! 3 italiani in campo nei tornei ATP: ai quarti del #CroatiaOpenUmag, #Darderi sfida Prizmic intorno alle 18:30. Agli ottavi del #MubadalaCitiDCOpen, #Cobolli sfida Tiafoe a mezzanotte, mentre #Arnaldi affronta Fritz intorn Vai su X

LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Washington 2025 in DIRETTA: ok Medvedev, azzurro in campo non prima di mezzanotte!; Atp Washington e Umago, il programma di oggi: partite e orari; Italiani in campo giovedì 24 luglio: a Washington Italia-USA con Arnaldi-Fritz e Cobolli-Tiafoe. Darderi cerca la semifinale a Umago.

Italiani in campo giovedì 24 luglio: a Washington Italia-USA con Arnaldi-Fritz e Cobolli-Tiafoe. Darderi cerca la semifinale a Umago - Italiani | Luciano ha allungato a 12 la serie di stagioni consecutive con un italiano nei quarti a Umago. ubitennis.com scrive

Cobolli vince e avanza agli ottavi a Washington, dove si misurerà con Tiafoe - Cobolli vince e avanza agli ottavi a Washington, dove si misurerà con Tiafoe Battuto il giapponese Nishioka in due set. Come scrive informazione.it