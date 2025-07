LIVE Cobolli-Nishioka ATP Washington 2025 in DIRETTA | azzurro in campo dopo la mezzanotte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.15 Sono al terzo Dolehide-Tauson, poi Davidovich-Munar e poi il romano. 21:45 Arnaldi b. Sonego 7-5, 7-5! Ora Dolehide-Tauson e Davidovich-Munar! COBOLLI in campo dopo la mezzanotte italiana! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Washington 2025 tra Flavio COBOLLI e Yoshihito Nishioka, si gioca per issarsi in ottavi di finale nella capitale USA! Torna a giocare un match ufficiale, con punti in palio il fantastico romano, che dopo i quarti di finale di Wimbledon ha deciso di riposarsi in maniera pro attiva riportando l’Italia per la prima volta nella storia in finale della Hopman Cup, perdendo dal Canada di Auger Aliassime, che il romano ha battuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Nishioka, ATP Washington 2025 in DIRETTA: azzurro in campo dopo la mezzanotte!

