LIVE Cobolli-Nishioka 6-2 7-6 ATP Washington 2025 in DIRETTA | il romano amministra l’ostico esordio americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match di Flavio COBOLLI che sfiderà domani nelle primissime ore della giornata uno tra Tiafoe o Kovacevic. Un saluto sportivo! 02:50 Azzurro che ha servito la bellezza di dieci ace, non lesinando doppi falli (5) ma cercando sempre l’aggressività , che sul cemento è sempre una buona idea. Con la prima l’82% di punti, ma un 55% di primi servizi in campo. Il problema, doppi falli a parte, è rappresentato dai pochi punti sulla seconda (41%). 02:49 Domani Cobolli giocherà nella giornata di domani contro il vincente tra Frances Tiafoe e Alexandar Kovacevic, giocherà comunque nella notte italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Nishioka 6-2, 7-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il romano amministra l’ostico esordio americano

