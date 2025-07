LIVE Cobolli-Nishioka 6-2 6-6 ATP Washington 2025 in DIRETTA | tiebreak nel 2° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Sbaglia con il dritto Nishioka. Mini-break! 2-1 Ace!! Slice!! 1-1 Risponde bene e profondo di dritto Nishioka e fa punto. 1-0 Doppio fallo Nishioka. 6-6 TIE-BREAK! 40-15 Servizio dritto e smash. 30-15 Passante di rovescio nei piedi di Cobolli! 15-15 Doppio fallo (5°). 15-0 Brutto errore di dritto di Nishioka. 5-6 Ace Nishioka. 40-30 Esce purtroppo il rovescio carico di Cobolli. 30-30 Con il rovescio in cross Nishioka. 15-30 Dritto stretto efficace del nipponico, difesa out di rovescio dell’azzurro. 0-30 Infilato Nishioka dal passante di rovescio del romano! 0-15 Largo il dritto di Nishioka. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Nishioka 6-2, 6-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: tiebreak nel 2° set!

