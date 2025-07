LIVE Cobolli-Nishioka 6-2 0-1 ATP Washington 2025 in DIRETTA | al romano il 1° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 ACE! 0-15 Sbaglia con il dritto Cobolli, pugnetto del giapponese. 0-1 Bravo con il rovescio lungoriga Nishioka. A-40 Scarico sul dritto Cobolli. 40-40 Doppio fallo (3°) di Nishioka. 40-30 No, cala l’attenzione del romano e sbaglia di rovescio. 30-30 Rara prima vincente di Nishioka. 15-30 Risposta carica e punto CobollI! 15-15 Peccato, risposta di dritto che non supera la rete. 0-15 Parte con il doppio fallo Nishioka. Cobolli-Nishioka 6-2! Primo set complicato, checchĂ© il punteggio dica il contrario: bravo il romano a sbrogliarlo in 35? di gioco. 40-0 Tre set point, Nishioka aveva avuto 4 chance di 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Nishioka 6-2, 0-1, ATP Washington 2025 in DIRETTA: al romano il 1° set!

Flavio Cobolli tornerà in scena nella notte italiana nell' ATP500 di Washington. Sul cemento americano il tennista romano affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka nell'ultimo confronto in programma sul GrandStand.

