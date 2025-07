LIVE Cobolli-Nishioka 2-1 ATP Washington 2025 in DIRETTA | inizio con break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Risponde in campo Cobolli, ci pensa di dritto Nishioka! BREAK! 30-40 Altro punto solido da destra, palla break! Ora ci sarebbe da far partire lo scambio! 30-30 Altra seconda, altro errore. Qui cerca il dritto ma sbaglia. 15-30 L’azzurro investe Nishioka con la risposta carica di dritto! 15-15 Non risponde di rovescio Cobolli. 0-15 Alla fine sbaglia Nishioka di dritto dopo che aveva comandato bene. 1-1 A quindici Cobolli! 40-15 Chiude a rete il romano, ancora bene col dritto! 30-15 Servizio e dritto! 15-15 In rete il dritto di Nishioka. 0-15 Apriamo con un doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Nishioka 2-1, ATP Washington 2025 in DIRETTA: inizio con break!

Dove vedere in tv Cobolli-Nishioka, ATP Washington 2025: orario, programma, streaming - Flavio Cobolli tornerà in scena nella notte italiana nell’ ATP500 di Washington. Sul cemento americano il tennista romano affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka nell’ultimo confronto in programma sul GrandStand.

LIVE Arnaldi-Sonego 7-5, 7-5, ATP Washington 2025 in DIRETTA: due set paurosamente identici, ligure in ottavi!; ATP Washington 2025, Matteo Arnaldi piega Lorenzo Sonego e approda agli ottavi; Tennis Tracker: a Wimbledon Cobolli eliminato da Djokovic, Sinner batte Shelton.

