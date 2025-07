Lite tra ubriachi in corso Adda | il Questore di Lodi sospende la licenza a un bar per 5 giorni

Lodi, 24 luglio 2025 – Lite violenta nel locale, scatta la sospensione della licenza. Una violenta lite tra ubriachi, avvenuta nel cuore del centro cittadino di Lodi, ha fatto scattare la sospensione della licenza per un bar di corso Adda. Il provvedimento, notificato oggi, 24 luglio 2025, è stato firmato dal Questore di Lodi, Pio Russo, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il locale resterĂ chiuso per cinque giorni, poi potrĂ tornare alle normali attivitĂ . La misura è scattata in seguito a un episodio risalente al 14 giugno 2025, quando una segnalazione al 112 aveva richiesto l’intervento urgente delle volanti della Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

