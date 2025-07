L’Isola il mare e Te l’inedito di Paolo Vallesi

FIRENZE – E’ uscito il video di , che arriva dopo “In fuga verso il sole” (Clodio MusicBelieve), entrambi in radio e disponibili negli store e su tutte le piattaforme streaming. “L’Isola il mare e Te” è il nuovo inedito, scritto da Paolo nel corso della sua lunga permanenza all’Isola dei Famosi, programma tv, che gli ha regalato, oltre a momenti di riflessione personale, una grande risposta dal grande pubblico italiano. «Nella mia lunga vita artistica non avevo mai reso pubblico un fatto privato quale può essere una proposta di matrimonio. Questa la considero una cosa unica e irripetibile, ma quello che ho vissuto nei due mesi in un’isola sperduta, pur trattandosi di un programma televisivo, mi ha fatto pensare alle cose che davvero per me sono importanti, così è nata una canzone di getto, non programmata, come assolutamente non programmato – afferma Paolo Vallesi – il fatto che l’avrei cantata a Sara e le avrei proposto di sposarmi a sua totale insaputa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “L’Isola il mare e Te”, l’inedito di Paolo Vallesi

In questa notizia si parla di: isola - mare - inedito - paolo

Isola del Giglio: uomo muore in mare mentre fa il bagno - Incidente mortale in mare nel pomeriggio di oggi, 15 luglio 2025, all'Isola del Giglio, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita dopo essere stato soccorso in mare L'articolo Isola del Giglio: uomo muore in mare mentre fa il bagno proviene da Firenze Post.

Mare pulito all’Isola d’Elba, raccolti oltre 350 chili di rifiuti da spiagge e fondali - Portoferraio (Isola d’Elba), 1 maggio 2025 – Restituire splendore ai fondali e alle spiagge dell’ Elba e tutelare la biodiversità marina sono gli obiettivi del progetto “ Mare Pulito ”, la manifestazione ambientale dedicata alla salvaguardia del mare che annualmente coinvolge i bambini, i ragazzi e i subacquei del Consorzio Diving Elbano.

'Mare pulito', raccolti oltre 350 chili di rifiuti sulle spiagge e nei fondali dell'isola d'Elba - Oltre 350 chili di rifiuti sono stati recuperati dai fondali e dalle spiagge dell'isola d'Elba nell'ambito del progetto ‘Mare Pulito', la manifestazione ambientale svoltasi mercoledì 30 aprile e dedicata alla salvaguardia del mare che annualmente coinvolge i bambini, i ragazzi e i subacquei del.

? Quattro tonalità di colore tra cui l’inedito verde Costiera ispirato alle sfumature del mare che bagna le nostre sponde. In un servizio del #Tg1... Vai su Facebook

Vallesi di ritorno dall'Isola dei famosi scrive 'L'isola il mare e te'; L'Isola il mare e Te - Paolo Vallesi; In anteprima il video L'Isola il mare e te di Paolo Vallesi.

“L’Isola il mare e Te”, l’inedito di Paolo Vallesi - E' uscito il video di “L’Isola il mare e Te”, l’inedito di Paolo Vallesi, che arriva dopo “In fuga verso il sole” (Clodio Music/Believe), ... lopinionista.it scrive

In anteprima il video "L'Isola il mare e te" di Paolo Vallesi - Fuori il video di "L'Isola il mare e Te" l'inedito di Paolo Vallesi, che arriva dopo "In fuga verso il sole" (Clodio Music / Believe), entrambi in radio e disponibili negl ... Come scrive quotidiano.net