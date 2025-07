L’isola che c’è Poveglia è una lezione per tutti

Poveglia aperta a tutti: l’isola di Venezia resterà pubblica dopo la battaglia di un’associazione - Una vittoria dei cittadini. L’ isola di Poveglia, nella laguna di Venezia, resterà aperta a tutti. È l’esito di una lunga battaglia, che ha visto un gruppo di cittadini determinati ottenerne la concessione da parte dell’ Agenzia del demanio, con l’obiettivo dichiarato di mantenerla fruibile alla collettività , nel rispetto degli elementi paesaggistici e naturali del luogo.

