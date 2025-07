L’Irpinia piange Michele D’Agnese stimato avvocato e consigliere comunale

Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo appreso della prematura dipartita del Consigliere Comunale Avv. Michele D’Agnese e costernati, insieme ai consiglieri comunali ed Assessori, esprimiamo le nostre piĂą sentite condoglianze ai familiari. In considerazione del ruolo ricoperto nella ComunitĂ di Montemarano ed in segno di rispetto ho ordinato la proclamazione del lutto cittadino per domani 25 luglio dalle ore 16 e fino al termine dei funerali”. Così il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri si stringe al lutto che ha colpito la famiglia D’Agnese. Michele, stimato avvocato penalista del foro di Avellino, è stato portato via a 48 anni dopo aver combattutto contro una brutta malattia, lasciando un ricordo indelebile tra quanti lo hanno conosciuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Irpinia piange Michele D’Agnese, stimato avvocato e consigliere comunale

