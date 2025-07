Lindstrøm si presenta al Wolfsburg | Vi spiego cosa non ha funzionato al Napoli

È stata ufficializzata la cessione a titolo temporaneo dal Napoli al Wolfsburg dell’esterno offensivo danese: le sue prime parole Mentre la campagna acquisti prosegue spedita, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro anche per definire le cessioni dei calciatori ritenuti non più funzionali al progetto o vogliosi di trovare più spazio con un’altra maglia, in modo da consegnare ad Antonio Conte una rosa composta unicamente da giocatori motivati e con la testa perfettamente focalizzata sugli obiettivi del Napoli. Napoli: le parole di Jesper Lindstrøm. In attesa di definire ufficialmente le cessioni di Victor Osimhen al Galatasaray e Cyril Ngonge al Torino, i campioni d’Italia hanno piazzato un ulteriore colpo in uscita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lindstrøm si presenta al Wolfsburg: “Vi spiego cosa non ha funzionato al Napoli”

In questa notizia si parla di: napoli - wolfsburg - lindstrøm - presenta

Napoli, Lindstrom verso la Bundesliga: offerta ufficiale del Wolfsburg! Le ultime - Napoli, Lindstrom verso la Bundesliga: offerta ufficiale del Wolfsburg! Le ultimissime e tutti gli aggiornamenti di mercato Il futuro di Jesper Lindstrøm, trequartista danese classe 2000, potrebbe presto riportarlo in Germania.

Napoli, è fatta per Lindstrom al Wolfsburg. Cessione in prestito con diritto di riscatto - Napoli, Lindstrom al Wolfsburg Il Napoli sistema una delle situazioni più spinose della rosa, trovando un’intesa per la cessione di Jesper Lindstrom.

Il Napoli si libera di Lindstrom: è atterrato in Germania per sottoporsi alle visite mediche col Wolfsburg (Schira) - Jesper Lindstrom è da considerarsi ormai un ex giocatore del Napoli. Gli azzurri lo hanno dato al Wolfsburg, la trattativa è conclusa e va solo formalizzata nelle prossime ore.

UFFICIALE: Jesper Lindstrøm è un nuovo giocatore del Wolfsburg. Il danese si trasferisce dal Napoli in prestito oneroso a 1.5M con diritto di riscatto fissato a 16M + 2M di bonus Vai su Facebook

Jesper Lindstrøm is set to leave Napoli and join Wolfsburg. Loan deal with a €17m+ buy option. [Di Marzio] Vai su X