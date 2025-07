Dopo sei lunghi anni di attesa, l’Australia piĂą visionaria è pronta a sbarcare sul suolo italiano. Gli Empire Of The Sun, la visionaria band elettronica australiana, annuncia il ritorno in Europa dopo sei anni, in una tournĂ©e che toccherĂ per la prima volta anche l’Italia! Il 29 luglio 2025, il Carroponte di Sesto San Giovanni si trasformerĂ in un portale interdimensionale dove Luke Steele e Nick Littlemore daranno vita al loro universo sonoro fatto di sintetizzatori cosmici e melodie ultraterrene. Di seguito la probabile scaletta del concerto. IntroStorm. Changes. The Feeling You Get. Half Mast. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’impero elettronico torna a brillare: Empire Of The Sun illumina l’estate italiana