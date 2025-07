L' idea di Assassin’s Creed su Netflix rilancia insieme speranze e perplessità sugli adattamenti dei videogame cult

Assassin’s Creed arriva formato serie su Netflix. E questa volta, sembra essere quella giusta. Dopo anni di silenzi, rinvii e un film dimenticabile, la saga Ubisoft piĂą iconica di sempre è pronta a diventare una serie di punta. Ma in un panorama giĂ saturo di adattamenti, è lecito chiedersi: è l’inizio di una nuova era o solo l’ennesima iterazione nostalgica? Chi l’avrebbe detto, una volta, che i videogiochi avrebbero conquistato anche cinema e tv?. C’è stato un tempo — non troppo lontano — in cui adattare un videogame per lo schermo era considerato quasi un suicidio creativo. I fan lo temevano, i registi lo evitavano, gli studios ci provavano solo per strizzare l’occhio al marketing. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'idea di Assassin’s Creed su Netflix rilancia insieme speranze e perplessitĂ sugli adattamenti dei videogame cult

