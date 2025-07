Liberi pensieri – La vita è un film con un solo titolo di coda | Il tutto è Niente

Liberi pensieri – Ad una certa età si fa un consuntivo della vita trascorsa. Non vi sono giudici e sentenze, ma solo la propria coscienza può donarti calma, serenità o farti sentire in colpa per ciò che non avresti dovuto fare ed hai fatto. Non vi sono ricorsi o appelli: hai vissuto e -nel bene o nel male- ora che vorresti trarre le conclusioni ti viene in mente che la vita è un film con un solo titolo di coda:. ”IL TUTTO E’ NIENTE’’ ******************************************************************************************** MA DOVE STIAMO ANDANDO? Ma è tanto difficile nella ”vita” fermarsi un attimo e meditare sulle azioni che si conducono mediaticamente e non? E’ difficile collocare il calcio nella realtà di appartenenza e vivere la propria passione sportiva con moderazione? E’ tanto difficile -ognuno con le proprie legittime idee- confrontarsi ed instaurare un normale e civile rapporto di convivenza? Stiamo fornendo un pessimo esempio ai giovani, ovvero stiamo insegnando loro la strada più squallida per avere un rapporto democratico con il nostro prossimo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Liberi pensieri – La vita è un film con un solo titolo di coda: ”Il tutto è Niente”

Fine vita, da Fresu, Aru e Faa appello per campagna "Liberi Subito" - Milano, 12 mag. (askanews) - Il musicista Paolo Fresu, la cantante Claudia Aru, l'ex senatore Luigi Manconi, la cantante e attrice Rossella Faa (video) e le artiste Lucidosottile (video): sono alcune delle personalità sarde appartenenti al mondo della cultura, della politica, dell'arte e della musica che hanno espresso il loro supporto a favore di "Liberi Subito", la campagna di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare promossa dall'Associazione Luca Coscioni in tutte le Regioni per garantire tempi certi e procedure chiare per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, così come stabilito dalla sentenza sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.

Fine vita: "Liberi subito con Laura Santi", la raccolta firme parte da Terni - Terni, 6 maggio 2025 - Suicidio assistito, un ulteriore passo avanti: giovedì 15 maggio Marco Cappato (associazione Luca Coscioni) sarà a Terni per il lancio della campagna “ Liberi subito con Laura Santi”.

Baiocco d'oro a Laura Santi. "La sua battaglia per il fine vita rende liberi dal dolore" - Perugia, 13 giugno 2025 - "Con la tua battaglia hai provato a consegnarci una città e una società più libere, umane, dignitose e laiche.

