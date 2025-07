L’Europa alzi il tiro i dazi al 15% sarebbero un gioco a perdere La versione di Quintieri

Non si può dire che a Ursula von der Leyen mancasse l’ottimismo e la speranza quando, tre giorni fa, è salita sul volo che l’ha portata prima in Giappone e poi in Cina. Le cose però, sono andate diversamente. Almeno in parte. Se nel Sol Levante si è visto un film, nel Dragone se ne è visto un altro. In Giappone, in piena crisi politica (il premier Shigeru Ishiba potrebbe dimettersi entro fine estate secondo i media) e 24 ore il sospirato accordo commerciale con gli Stati Uniti sui dazi, Bruxelles ha incassato una serie di piani per rafforzare la cooperazione commerciale e combattere le manomissioni del mercato ad opera della Cina, in primis. 🔗 Leggi su Formiche.net

