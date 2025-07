Lettere dal passato come finisce | spiegazione finale e stagione 2

Dal 23 luglio 2025 è disponibile su Netflix Lettere dal passato. Si tratta di una serie TV turca, composta da una prima stagione di 8 episodi. Nel cast figurano Onur Tuna (conosciuto in Italia come il Dottor Alì), Selin Yeninci (nota come Saniye di Terra Amara), Erdem?enocak e Gökçe Bahad?r. La trama inizia con un postino che consegna alcune lettere che sono state scritte 20 anni fa e risveglia così vecchi ricordi. Una ragazza decide di mettersi alla ricerca degli autori in modo da scoprire tutta la storia dietro questa lunga corrispondenza del passato. Lettere dal passato su Netflix: trama completa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

