L' estate e la movida entrano nel clou il sindaco di Fossacesia convoca in Comune i gestori dei locali

In vista del periodo di maggiore afflusso turistico e dell’intensificarsi della movida estiva, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha convocato una riunione con i gestori dei locali presenti sul lungomare sud, dove si concentrano le principali attivitĂ serali. Alla riunione hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Più controlli delle forze dell'ordine e mirati sulla movida, il sindaco Masci: "Sicurezza e sano divertimento" - “Sicurezza e buona movida. Sono questi gli obiettivi di tutti i soggetti istituzionali e delle forze dell’ordine che il prefetto Flavio Ferdani ha riunito in prefettura e che io ringrazio sin d’ora per l’attività che andranno a svolgere sul nostro territorio, oltre a quella che è stata già svolta.

10 Luglio – Due incontri importanti in Comune Ore 11:00 – Sala Consiliare Incontro con i gestori dei locali della movida sul lungomare, insieme a Ecolan, per migliorare l'organizzazione della pulizia delle aree pubbliche e confrontarsi su una gestione ordi Vai su Facebook

