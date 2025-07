L' estate al Museo Accorsi-Ometto | visite guidate alle collezioni museali e alla mostra Carol Rama

Per tutta l'estate, il Museo Accorsi-Ometto di Torino invita i suoi visitatori a un ricco calendario di visite guidate, offrendo un'immersione profonda nelle sue prestigiose collezioni permanenti e nella coinvolgente mostra "Carol Rama Geniale sregolatezza". Un'opportunitĂ unica per esplorare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

La mostra "CAROL RAMA Geniale sregolatezza" del Museo Accorsi-Ometto si arricchisce di quattro opere della pittrice torinese e di una rara coppa in maiolica del XVI secolo a soggetto erotico.

Il prezioso Paliotto del Piffetti è ammirabile ogni sabato di luglio nella Sacrestia della Chiesa di San Filippo Neri con visite guidate di CoopCulture. E al Museo Accorsi Ometto sono visibili nove preziose opere del maestro.

