Leroy Merlin cerca 120 addetti | dove i profili richiesti e lo stipendio

Leroy Merlin ha deciso di mettere mano al personale con 120 nuove assunzioni per rafforzare la rete vendita in tutta Italia. Nello specifico, ricercano figure con esperienza reale, capaci di muoversi tra prodotti tecnici e relazioni dirette con la clientela, senza appoggiarsi alla solita trafila aziendale. Leroy Merlin, i profili richiesti e le aree di competenza. Le selezioni sono rivolte a candidati con una formazione tecnica o commerciale e una precedente esperienza nell’ambito delle vendite. Non solo, una particolare attenzione sarà rivolta ai profili con competenze in settori specifici come infissi, arredo bagno, climatizzazione e riscaldamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Leroy Merlin cerca 120 addetti: dove, i profili richiesti e lo stipendio

Il Tar bacchetta il Comune, 550 mila euro da restituire a Leroy Merlin: M5s all'attacco - Il Comune di Catania è stato condannato dal Tar a restituire oltre 550 mila euro alla società Leroy Merlin, dopo aver richiesto somme non dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Leroy Merlin si rinnova con spazi più ampi e nuovi servizi - Leroy Merlin, punto vendita di prodotti e servizi per la casa, celebra la conclusione dei lavori di rinnovamento della sede di Marghera.

“Bricolage del cuore”: inclusione e solidarietà con Liberamente e Leroy Merlin a Sambuceto - Lunedì 9 giugno i volontari e ragazzi di Liberamente e il personale di Leroy Merlin hanno organizzato dalle 9.

