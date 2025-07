Leone XIV fa gli auguri a Mattarella | ‘alto spirito di abnegazione a favore dell’Italia’

Il Papa esprime anche "affetto e gratitudine per il suo esemplare ed instacabile servizio alla causa della pace. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Leone XIV fa gli auguri a Mattarella: ‘alto spirito di abnegazione a favore dell’Italia’

Mattarella scrive a Papa Leone XIV: “Auguri per un lungo e fecondo pontificato” - Roma, 8 maggio 2025 – “Nel partecipare al ’gaudium magnum’ annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato, oltre che per il benessere spirituale e personale di Vostra Santità ”.

Papa Leone XIV: "Mai più la guerra, cessi il fuoco a Gaza e in Ucraina. E auguri a tutte le mamme" - Oggi c'è stato il primo "Regina Caeli" di papa Leone XIV. Il pontefice si è affacciato alle 12 dalla basilica di San Pietro per recitare la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale.

#Mattarella Il Presidente oggi compie 84 anni.

