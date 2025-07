Leonardo Manera derubato sul treno Mestre-Padova

Pessima esperienza per Leonardo Manera, derubato mentre viaggiava in treno da Mestre a Padova. Il comico √® stato preso di mira da un malvivente che, senza alcuna esitazione, gli ha portato via lo zaino. Adesso gli inquirenti sono sulle tracce del criminale nella speranza di poter recuperare la refurtiva. Stando a quanto riportato, il fatto si √® verificato nel corso della mattinata di oggi, gioved√¨ 24 luglio. Soltanti ieri sera Manera si era esibito alla Loggia dei Cavalieri di Treviso, ottenendo moltissime partecipazioni allo show. Stamani il comico si √® rimesso in viaggio per raggiungere una'altra tappa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Leonardo Manera derubato sul treno Mestre-Padova

