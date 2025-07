Leonardo DiCaprio e Benicio Del Toro citano Tom Cruise nel nuovo trailer di Una battaglia dopo l' altra

Arriverà il 25 settembre nei cinema italiani il nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson e online è stato condiviso il secondo trailer ricco di anticipazioni. Il 25 settembre arriverà nei cinema italiani, distribuito da Warner Bros Pictures, il film Una battaglia dopo l'altra, il nuovo progetto diretto da Paul Thomas Anderson con star un cast stellare guidato da Leonardo DiCaprio. Il secondo trailer diffuso online regala ora qualche anticipazione e cita a sorpresa un'icona del cinema action durante uno scambio di battute tra 'rivoluzionari'. Cosa mostra il trailer di Una battaglia dopo l'altra Nel secondo trailer di Una battaglia dopo l'altra, si mostrano nuovi dettagli della storia dei protagonisti, svelando il passato del personaggio rivoluzionario interpretato da Leonardo DiCaprio e la determinazione del militare affidato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio e Benicio Del Toro citano Tom Cruise nel nuovo trailer di Una battaglia dopo l'altra

