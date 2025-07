Impulso alle energie rinnovabili, riduzione delle emissioni, sostegno all’autoconsumo: sono le direttrici su cui si muove il nuovo Piano regionale Energia e Clima 2030, approvato dalla giunta regionale delle Marche. “Il Piano punta sull’aumento della produzione da fonti rinnovabili, in particolare eolico (soprattutto off-shore) e fotovoltaico, da collocare in particolare su tetti, aree industriali e zone giĂ urbanizzate”, fa sapere la Regione. Tra le misure previste, ci sono incentivi all’autoconsumo, lo sviluppo di ComunitĂ energetiche rinnovabili, la nascita di tre hydrogen valleys e interventi per rendere piĂą efficiente l’uso dell’energia in abitazioni, imprese, trasporti e reti elettriche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’energia del futuro