Legge su assistenza specialistica della Regione Puglia | è incostituzionale per la Consulta

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge numero 28 del 2024 con cui la Regione Puglia ha ‚Äúanticipato sul proprio territorio l'efficacia del decreto tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica‚ÄĚ. Lo riporta l'Ansa.¬†La sentenza numero 122 √® stata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: legge - assistenza - specialistica - regione

Preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento: è obbligatoria per usufruire, nel trasferimento, della precedenza per assistenza familiare con legge 104 - Per avere diritto alla precedenza nel trasferimento, per assistenza a familiare disabile con legge 104, è indispensabile inserire nella domanda la preferenza sintetica per il comune di residenza dell'assistito L'articolo Preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento: è obbligatoria per usufruire, nel trasferimento, della precedenza per assistenza familiare con legge 104 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

¬ęHo una paralisi cerebrale e comunico con un dispositivo elettronico, vorrei che il mio cane da assistenza fosse riconosciuto dalla legge per essere autonoma¬Ľ - Andare a cena fuori, prendere i mezzi pubblici, fare compere. Sono solo alcune delle attivit√† che fanno parte della quotidianit√† di ognuno di noi.

Autonomia differenziata, approvato il disegno di legge delega sui Livelli essenziali di assistenza - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato lo schema di disegno di legge delega sui Livelli essenziali di prestazione (Lep).

Il mondo cinofilo sportivo è a un bivio. La nuova proposta di legge approvata in Regione Lombardia introduce elementi che potrebbero escludere migliaia di educatori e centri cinofili affiliati agli EPS. Con questa lettera aperta, vogliamo aprire un dialogo seri Vai su Facebook

Legge su assistenza specialistica della Regione Puglia: è incostituzionale per la Consulta; Assistenza specialistica, Consulta boccia legge della Puglia; Assistenza specialistica anno scolastico 2025-2026: avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali.

Legge su assistenza specialistica della Regione Puglia: è incostituzionale per la Consulta - La sentenza numero 122 è stata depositata nella giornata di giovedì 24 luglio e dichiara l'illegittimità costituzionale per l'articolo 26 ... Riporta baritoday.it

Incostituzionale legge Puglia su assistenza specialistica - E' incostituzionale la legge numero 28 del 2024 con cui la Regione Puglia ha "anticipato sul proprio territorio l'efficacia del decreto tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulator ... Lo riporta ansa.it