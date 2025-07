Lecce Camarda si presenta con una tripletta nell’11-0 in amichevole al Natz | tutti i segnali

2025-07-23 21:32:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Federico Targetti 23 lug 2025, 23:32 Ultimi aggiornamenti: 23 lug 2025, 23:32 L’attaccante ha la sua occasione per brillare finalmente in Serie A e l’inizio non è niente male, anche se si tratta di calcio d’estate Il Lecce ha dato il via alla sua stagione agli ordini di Eusebio Di Francesco: nel pomeriggio i salentini sono scesi in campo per un’amichevole contro il Natz, squadra di Promozione altoatesina. I pugliesi hanno schierato dall’inizio Francesco Camarda, attaccante classe 2008 arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Milan: LECCE 1° TEMPO: Falcone (27’ Samooja), Kouassi, Berisha, Baschirotto © (37’ Kovac), Morente, N’Dri, Ramadani, Camarda, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

