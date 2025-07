Le scene post credit dei Fantastici 4 | gli inizi ci mostrano esattamente quello che tutti sognavamo

I Fantastici 4: gli inizi riporta in auge una delle famiglie di supereroi più famose dei fumetti e del cinema, con una rivisitazione che cerca di rimediare agli errori del passato e di fare da ponte verso i prossimi film dell'MCU. Interpretato da Pedro Pascal ( The Last of Us, Il Gladiatore II ), Vanessa Kirby (candidata all'Oscar per Pieces of a Woman ), Joseph Quinn ( Stranger Things 4, Il Gladiatore II ) ed Ebon Moss-Bachrach ( The Bear ), il film è ambientato in una versione futuristica degli anni '60, dove Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm subiscono un incidente che conferisce loro dei superpoteri, trasformandoli in una famiglia di eroi che deve proteggere la Terra da un alieno che assomiglia a un dio cosmico chiamato Galactus che ha in programma di papparsi il nostro pianeta come ha già fatto con innumerevoli altri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

