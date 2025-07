Le Notti del Vino

Montebelluna si prepara ad accogliere, per la prima volta, una tappa de “”, l’appuntamento estivo ideato dall’Associazione Nazionale CittĂ del Vino che celebra il vino e il territorio in tutta Italia: una manifestazione consolidata nel tempo che con una nuova veste, un nome e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Il profilo dell’enoturista. L’87% acquista vino in loco e soggiorna in media 2 notti - L’enoturismo in Italia si consolida come uno dei motori più dinamici del turismo esperienziale: secondo una recente indagine dell’Osservatorio de Il Golosario, condotta su un campione di 1.

A Roma arrivano Le Notti del Vino: degustazioni ed eventi sotto le stelle - Vino, stelle e convivialità . Saranno questi gli ingredienti della tappa romana de Le Notti del Vino, il grande evento enoturistico promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino che per tutta l’estate animerà diverse città italiane.

Enoturismo: “Le notti del Vino” diventano un format nazionale - Le notti del vino, il format di degustazioni open air sotto le stelle d’estate nato in Friuli Venezia Giulia, da quest’anno diventa condiviso a livello nazionale dall’Associazione Città del Vino, che lo definisce l’Evento enoico dell’estate.

Manca poco più di una settimana all'evento LE NOTTI DEL VINO, promosso dalla Associazione Nazionale Città del Vino, quando la piazza nel cuore del borgo di Galtellì si accenderà di musica ? sapori e magia. Le cantine protagoniste della s Vai su Facebook

Le Notti del Vino; Le Notti del Vino 2025 a Barolo: degustazioni, stelle e musica sotto il cielo di Langa; Il 5 Agosto Santa Maria della Versa si veste a festa con “Calici e Sapori”.

Le Notti del Vino, anteprima a Roma dal 19 al 21 giugno - E' il ciclo di eventi "Le Notti del Vino", dal 21 giugno al 22 settembre presentato alla Camera dei deputati, con anteprima a Roma, al Ponte della Musica Armando Trovajoli, in una tre giorni dal ... Lo riporta ansa.it

Le “Notti del Vino” accendono Barolo sotto le stelle - Domenica 10 agosto ci sarà un momento di condivisione tra calici di barolo, musica, il WiMu, desideri sospesi e un cielo da ammirare: “Raccoglieremo le emozioni del territorio” ... targatocn.it scrive