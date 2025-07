Le notizie più importanti di oggi 24 luglio 2025 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Di seguito un riepilogo dei fatti principali avvenuti in questo giovedì 24 luglio.Crescono ancora i contagi da virus West Nile. Con le 12 nuove diagnosi confermate dall'Istituto Spallanzani salgono a 21 i contagi complessivi del Lazio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Podcast - 21 luglio 2025 ? Gaza, Papa Leone XIV all'Angelus: "Si fermi subito la barbarie della guerra". Virus West Nile, morta un'82enne in provincia di Latina, era ricoverata da giorni. Al momento nel Lazio ci sono altri sei casi confermati di infezione

West Nile, ecco perché i casi si concentrano nella provincia di Latina: le paludi, l'inverno «troppo» mite che ha fatto schiudere le larve - Le risposte di Stefano Palomba, Commissario straordinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. roma.corriere.it scrive

West Nile: nel Lazio salgono a 21 i casi, tutti a Latina. In Italia finora 32 contagi - L'Istituto superiore di sanità: sui numeri l'andamento epidemiologico al momento è in linea con quello degli anni precedenti, mentre la distribuzione spaziale appare differente ... Lo riporta msn.com