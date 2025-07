Le marionette colorano il centro Figuratevi è magia per tutte le età

Figuratevi è un “marchio” storico della cittĂ che da anni anima l’estate perugina grazie all’impegno di Tieffeu, il teatro di figura umbro, che, con passione e professionalitĂ propone spettacoli dedicati soprattutto ad un pubblico di bambini e bambine. Ciò contribuisce a portare allegria e gioia donando alle famiglie pomeriggi (con i laboratori) e serate (con gli spettacoli) nel segno del divertimento". Lo ha detto l’assessore al turismo e allo spettacolo Fabrizio Croce in occasione della presentazione del Festival Internazionale delle figure Animate, in programma a Perugia domani e sabato e il 29, 30 e 31 agosto con spettacoli, animazioni, laboratori e mostre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le marionette colorano il centro. Figuratevi, è magia per tutte le etĂ

In questa notizia si parla di: figuratevi - marionette - colorano - centro

“Figuratevi”: e ora si alzi il sipario - la Nazione - Nel teatro è stato allestito il Muma, Museo delle Marionette che espone circa 250 tra marionette, burattini, figure di gommapiuma, scenografie, realizzate da Mirabassi, la moglie Lorenza, la ... Come scrive lanazione.it

Burattini e marionette invadono Perugia con 'Figuratevi' - Per tre giorni padroni nel centro storico di Perugia, burattini e marionette, per la gioia di bambini grandi e piccoli. Come scrive lanazione.it