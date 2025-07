Le foto dei danni del violento acquazzone il sindaco | Un evento estremo ha ferito il territorio

All’indomani del violento acquazzone di mercoledì 26 giugno 2024, Chieri fa i conti con diversi danni provocati dalla pioggia e dal forte vento. È la cittadina più colpita dal maltempo, che ha interessato anche altre zone del Torinese e potrebbe non essere finito. I danniIn diversi punti della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: danni - violento - acquazzone - sindaco

Centro rottamazione Rugi in fiamme. Violento incendio nel pomeriggio. Ingenti i danni causati all’azienda - Questa volta le conseguenze non appaiono devastanti come quelle del 2018 né, tanto meno, tragiche come quelle di un decennio prima, ma il terzo incendio al centro di rottamazione Rugi di Colle, divampato nel primo pomeriggio di ieri nell’area industriale San Marziale, ha suscitato la stessa paura nella gente e lo stesso sconforto nei titolari, i fratelli Massimo e Paolo Rugi, che dopo gli accorgimenti tecnici adottati sette anni fa (telecamere di sicurezza visionabili attimo per attimo anche a distanza, sensori di ogni tipo, allarmi di ultima generazione e netta separazione dei rifiuti da trattare con alti muri di cemento e ambienti separati) speravano di non dover più rivedere il fuoco nel loro stabilimento.

Violento nubifragio su Milano, morta una donna per la caduta di un albero. Nel Novarese danni al ristorante di Cannavacciuolo – Foto e Video - Un violento nubifragio si sta abbattendo su Milano, dove nelle ultime ore forti piogge e raffiche di vento stanno creando disagi in diverse zone della città .

Il figlio è violento e maleducato? Genitori condannati a risarcire 15mila euro di danni per “deficit educativo” - Napoli, genitori condannati a risarcire 15mila euro per "deficit educativo": il figlio minorenne aveva aggredito un coetaneo con violenza inaudita.

Tetti danneggiati e alberi caduti per l'acquazzone, il sindaco: Un evento estremo ha ferito il territorio”; Maltempo a Induno Olona, caduti 80 millimetri di pioggia in sei ore. Sopralluogo del governatore Fontana; Maltempo ad Asti: alberi caduti bloccano strada Valgera dopo un violento acquazzone.

Il sindaco sceriffo e i teppisti: “Danni per 60mila euro. Le famiglie ... - Complessivamente, hanno provocato 60mila euro di danni all’amministrazione comunale, ... Riporta quotidiano.net

«La merce è distrutta» l'Agraria Perin conta i danni dopo il ... - Il sindaco: «Mezzo paese è finito sott'acqua» VIDEO Il paese conta i danni dopo una notte di pioggia torrenziale che ha ... Come scrive ilgazzettino.it