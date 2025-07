Lazio Sarri si presenta di nuovo | Ancora qui per il legame con l’ambiente e i tifosi

“ Il presidente mi aveva fregato. La decisione di tornare ormai era presa, lasciare per la difficoltà mi sembrava brutto nei confronti della società, della squadra e dei tifosi. Mi sono arrabbiato per un’ora, poi ho pensato al futuro”. Lo ha detto, sorridendo, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione, tornato alla guida dei biancocelesti dopo le dimissioni due anni fa e commentando il blocco del mercato imposto al club per questa stagione. “Qualcuno ha detto che sono tornato perché senza offerte. Quattro squadre di A, con un club arabo, con club sudamericani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lazio, Sarri si presenta (di nuovo): “Ancora qui per il legame con l’ambiente e i tifosi”

