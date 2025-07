Law & Order: SVU stagione 27 – conferma, cast, trama e tutto quello che sappiamo Law & Order: Special Victims Unit continua a battere tutti i record televisivi mentre conclude la sua ventiseiesima stagione in onda, e la serie poliziesca tornerĂ per la ventisettesima stagione. Lanciata nel 1999 come spin-off della serie di grande successo Law & Order di Dick Wolf, SVU segue le vicende dei detective dell’UnitĂ Vittime Speciali della polizia di New York, una divisione specializzata nelle indagini sui reati a sfondo sessuale in tutta la cittĂ . Riuscendo a sopravvivere alla serie madre Law & Order (cancellata nel 2010 ma poi ripresa), SVU continua a detenere il record di serie televisiva con copione piĂą longeva della storia della televisione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it