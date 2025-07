Lavoro vietato col caldo estremo | la regola dei 35 gradi percepiti

Quando si deve smettere di lavorare per il caldo eccessivo? E chi può farlo? Ogni anno il caldo causa piĂą di quattromila infortuni sul lavoro, la maggior parte dei quali avvengono tra coloro che sono impiegati nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura, secondo quanto certifica l'Inail. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Caldo, firmato protocollo lavoro: “Priorità alla sicurezza” - (Adnkronos) – E' stato firmato il protocollo sulle emergenze climatiche estreme al ministero del Lavoro.

Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16 - IL PROVVEDIMENTO. In vigore dal 2 luglio al 15 settembre. Il presidente della regione Fontana: «Tutela della salute dei lavoratori è la nostra priorità ».

Caldo e sicurezza sul lavoro: controlli dei carabinieri del Nil sulle norme “ondate di calore” - Como – Ondate di calore e controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per verificare l’adozione delle misure di tutela, come prevede il provvedimento dell’Inps entrato in vigore due anni fa.

Lavorare col caldo estremo: la regola dei 35 gradi percepiti, quando è vietato e per chi; Ordinanza caldo, vietato lavorare al sole: in quali regioni in vigore lo stop; Caldo, vietato lavoro al sole dalle ore 12.30 alle ore 16 nelle giornate a rischio alto.

Lavoro vietato col caldo estremo: la regola dei 35 gradi percepiti - Non solo ordinanze di regioni e comuni: ecco come e quando le aziende possono attivare la cassa integrazione per le alte temperature di questi giorni, e qual è l'importo massimo riconosciuto ai lavora ...

Caldo estremo sul lavoro: adottato il nuovo protocollo - 95 del 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficialmente adottato il protocollo per l'adozione delle misure ... Lo riporta ipsoa.it