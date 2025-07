Lavori in viale Colombo I divieti per i cantieri

Per completare i lavori di asfaltatura della rotatoria sul viale Colombo sono previste modifiche alla viabilitĂ . Nel tratto compreso tra via Modena e via Rinchiosa, nell’ambito dei lavori di riqualificazione funzionale e ambientale dell’interfaccia porto cittĂ nel porto di Marina di Carrara e piazzale cittĂ di Massa, è stato necessario predisporre un’apposita ordinanza di regolamentazione della circolazione veicolare. Le lavorazioni saranno eseguite in due fasi diverse, andando a interessare prima la semicarreggiata lato monti e successivamente quella lato mare. Per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale fino a questo venerdì, dalle 7,30 alle 18, è stato istituito un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in via Modena intersezione con il viale Colombo, per un tratto lineare di circa 50 metri, sia a monte che a mare di viale Colombo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in viale Colombo. I divieti per i cantieri

