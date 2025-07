Lavori in via Romana nuove modifiche alla viabilità da lunedì

Arezzo, 24 luglio 2025 – Per consentire l’avanzamento del progetto per l’adeguamento del sistema fognario di via Romana, da lunedì 28 Luglio il cantiere interesserĂ la sede stradale di Viale Dante che verrĂ attraversata dal nuovo collettore fognario. Tale intervento sarĂ realizzato a partire dalla prossima settimana fino al termine dei lavori che dovranno, salvo imprevisti, essere completati entro la metĂ del mese di settembre, prima della riapertura delle scuole. Per consentire la realizzazione delle varie fasi dell’intervento, sarĂ possibile mantenere transitabile una sola corsia di traffico veicolare, precisamente quella in uscita dalla cittĂ in direzione Olmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in via Romana, nuove modifiche alla viabilitĂ da lunedì

In questa notizia si parla di: lavori - romana - lunedì - modifiche

Stop ai lavori all'ex pastificio Amato: scoperti reperti di epoca romana - Stop ai lavori di demolizione e riqualificazione dell’ex Pastificio Antonio Amato a Salerno. La Soprintendenza ai beni Archeologici, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, infatti, ha bloccato il cantiere dov’è in corso la realizzazione di un complesso residenziale composto.

Frana a porta Romana, via ai lavori di ripristino del muro di contenimento lungo la strada Flaminia - Anas ha avviato i lavori di ripristino del muro di contenimento lungo la strada statale 3 Flaminia, nel comune di Narni, nei pressi di Porta Romana.

Frana a porta Romana, via ai lavori di ripristino del muro di contenimento lungo la strada Flaminia - Anas ha avviato i lavori di ripristino del muro di contenimento lungo la strada statale 3 Flaminia, nel comune di Narni, nei pressi di Porta Romana.

Da lunedì 28 luglio, causa lavori in via Libertà , il tragitto da Palermo verso l’Aeroporto subirà modifiche. ? Il Comune ha attivato una viabilità alternativa, ma niente panico: i nostri pullman non si fermano! Potrai salire comodamente presso le fermate AMAT pr Vai su Facebook

#Linea3 e #Linea19: modifiche serali per lavori sulla rete tram fino all'8 agosto. Interventi dal lunedì al venerdì, solo in orario serale I dettagli Vai su X

Lavori in via Romana, nuove modifiche alla viabilità da lunedì; Lavori sulla rete, modifiche e cancellazioni per i treni regionali del Lazio; Trenitalia, lunedì 14 luglio modifiche alla circolazione in Lazio per lavori.