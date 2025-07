Lavori di asfaltatura chiude al traffico per due giorni corso della Repubblica

Lavori in Corso della Repubblica, che verrĂ chiuso al traffico veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, dall’imbocco principale di piazzale della Vittoria fino all’intersezione con via Pellegrino Laziosi per consentire l’esecuzione di opere di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - traffico - corso - repubblica

A9 chiusa tra Lainate e Origgio per lavori: traffico deviato nella notte del 19 maggio - Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso, per lavori di manutenzione delle essenze arboree, il tratto compreso tra l’allacciamento con l’A8 Milano-Varese e Origgio, in direzione Como/Chiasso.

Lavori sulla Tangenziale a Siena, traffico paralizzato : città in tilt - Siena, 13 maggio 2025 – La previsione non era difficile: l'avvio dei lavori sulla Tangenziale ovest di Siena ha creato questa mattina code chilometriche in direzione Firenze e Grosseto e l'impazzimento della viabilità interna cittadina.

Via Fiorentina nel caos, lavori all'elettrodotto in attesa del maxi cantiere. Traffico in tilt - Strada chiusa e traffico in tilt. Ripartono i lavori in via Fiorentina, proprio a ridosso dell'area dove a breve sarà allestito il maxi cantiere per la realizzazione della rotatoria.

#MaTOinforma oggi, per lavori di asfaltatura, chiuso sottopasso Repubblica. Info traffico e cantieri su https://muoversiatorino.it/it/modifiche-viabilita/… #viabiliTO Vai su X

ZTL, al via i lavori per l’installazione dei nuovi varchi di uscita: si parte da via Santa Chiara. Temporanea chiusura al traffico del tratto tra via delle Sette Arti e via Elisa Comune di Lucca: Sono partiti questa mattina (giovedì 17 luglio) i lavori per l’installazione de Vai su Facebook

Lavori di asfaltatura, chiude al traffico per due giorni corso della Repubblica; Il sottopasso di corso Regina Margherita chiuso il 14 luglio dalle 6 alle 20; Rimozione Forzata nell’area adiacente la Stazione Ferroviaria per lavori e street control contro le soste irregolari.

Senzuno: lavori in corso per la realizzazione del tratto di pista ciclabile - Iniziati i lavori del Comune di Follonica a Follonica, in provincia di Grosseto, per la pista ciclabile a Senzuno ... Secondo msn.com

Manutenzione sulle strade di Torino: lavori in corso Regina Margherita e corso Casale, chiuso il sottopasso di Piazza della Repubblica. I dettagli - TORINO – Sono iniziati il 9 giugno e proseguiranno per tutta la prossima settimana i lavori di riasfaltatura di corso Regina Margherita nel tratto tra il Rondò Rivella e via Salerno. Da quotidianopiemontese.it