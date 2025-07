Nel giorno della celebrazione della Nazionale di calcio, reduce dalle belle prestazioni all’Europeo e ricevute al Quirinale dal presidente Mattarella, fanno discutere le dichiarazioni – quantomeno inopportune – della calciatrice Elena Linari, una delle veterane del gruppo azzurro, che ha approfittato della ribalta mediatica per esprimere critiche discutibili al governo Meloni. Elena Linari, eccezionale atleta impegnata anche sul terreno del volontariato sul fronte della disabilitĂ , si è sentita in dovere di criticare non si sa bene quali scelte del governo Meloni sul fronte dei diritti Lgbt. La calciatrice Elena Linari contro il governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’autogol della calciatrice della Nazionale Elena Linari: “Il governo attacca i diritti gay, vuole solo la famiglia tradizionale”