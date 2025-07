Laurearsi? In Toscana solo 8 assunzioni su 100 richiedono il titolo universitario

Firenze, 24 luglio 2025 – La laurea? Spesso non serve. Almeno per trovare lavoro. A confermarlo sono i dati del sistema Excelsior di Unioncamere, che, nel report di luglio 2025, registrano in Toscana oltre 33mila assunzioni programmate dalle imprese per il corrente mese (e oltre 88mila entro settembre) ma solo in 8 casi su 100 viene richiesto un titolo universitario. Nel 41% delle occasioni è invece sufficiente una qualifica o un diploma professionale, nel 25% un diploma di scuola superiore e in un altro 25% basta la licenza media. In sostanza, nel 66% dei casi un diploma – tecnico o generico – è piĂą che sufficiente per essere assunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laurearsi? In Toscana solo 8 assunzioni su 100 richiedono il titolo universitario

Silvia Chiassai Martini: “Preoccupante il blocco delle assunzioni di Oss nell’Asl Toscana Sud Est” - Arezzo, 12 maggio 2025 – “ Continuo a ricevere numerose segnalazioni da parte degli OSS in merito al forte stallo nell’utilizzo della graduatoria del concorso ESTAR del 2021.

Silvia Chiassai Martini: “Preoccupante il blocco delle assunzioni di operatori socio sanitari nell’Asl Toscana Sud Est” - La sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini interviene a sostegno degli operatori socio-sanitari che denunciano lo stallo nella graduatoria del concorso Estar.

Concorsi pubblici in Toscana per giovani medici: 72 nuove assunzioni con incentivi economici e formazione - Anche per il 2025 la Regione Toscana conferma l’iniziativa avviata con successo nel 2024: tornano i concorsi pubblici per giovani medici, con 72 posti disponibili distribuiti in 21 strutture sanitarie situate in aree periferiche, insulari o comunque meno centrali della regione.

Sostegno allo studio universitario, in Toscana intesa Gdf e Dsu - Siglato un accordo tra la Guardia di finanza e l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana per contrastare gli assegnatari dei benefici erogati a titolo gratuito che ... Segnala ansa.it